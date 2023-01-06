Турция проинформировала Армению об отмене запрета на авиаперевозки грузов

Анкара официально сообщила Еревану о снятии запрета с прямых авиаперевозок грузов, сказал пресс-секретарь армянского министерства иностранных дел Ваан Унанян.

Турция сообщила о снятии запрета в пятницу, сообщил Унанян в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что выполнение прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией – это одна из договоренностей, достигнутых на встрече спецпредставителей 1 июля 2022 года.

Ереван ожидает, что и другое соглашение, предусматривающее возможность пересечения сухопутной границы для граждан третьих стран, также реализуется в скором времени.

До этого в пятницу СМИ сообщали, что стороны договорились снять препятствия грузовым авиаперевозкам.

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