 

“Большие шансы”: К попавшему в реанимацию в тяжелом состоянии Михалкову подобралась смерть

06.01.2023, 17:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новый год для звезды российского кинематографа начался тяжело, а для его поклонников пугающе. Сразу после праздника мэтр попал в больницу в тяжелом состоянии. О том, как и почему Никита Михалков оказался в медучреждении ходит разная информация.

Некоторые источники утверждают, что у народного артиста РСФСР диагностировали коронавирус, а также пневмонию. Также отмечается, что режиссер почувствовал себя плохо за два дня до госпитализации: его атаковали кашель, одышка и тошнота, после чего он самостоятельно вызвал врачей скорой помощи.

Вместе с тем молчание прервали представители Никиты Михалкова, заявив, что он заболел гриппом. Врачи тем временем, анализируя распространившиеся по Сети данные, дают свои прогнозы. Журналисты пообщались с терапевтом Ириной Ярцевой, которая сказала, что риски ухода из жизни звезды кинематографа минимальные, однако смерть к нему все же подобралась.

Исход, по мнению специалиста, зависит от многих факторов. Одни из главных – фоновые заболевания и вида пневмонии. Если они накладываются друг на друга, то риск смерти все же есть.

“Большие шансы, никаких проблем нет. Но если это обычая пневмония”, – сказала Ирина Ярцевая.

При этом врач добавила, что в целом в этом заболевании ничего страшного нет, и у Никиты Михалкова тот случай, когда шансов на выздоровление значительно больше.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05.21 / Как носить шорты женщинам старше 40 лет, чтобы не выглядеть нелепо: основные правила

18.12.22 / “Антисептик”: махнувшая несколько рюмашек Васильева заговорила о ЗОЖе

26.07.22 / Апартаменты подорожали на 43 процента

22.10.22 / “Любимый” – интимные фото Гусевой и Домогарова слили в Сеть

14.03.22 / Мнение: Куда идёт экспорт России, рост торговли с Азией и давать ли долю Китаю

30.09.22 / Евгений Пригожин объяснил, кто в первую очередь должен быть подвергнут частичной мобилизации

28.07.22 / Церемония награждения международной премии “Лотос” состоится 31 июля

04.02.22 / Мнение: Возвращение из Лондона

31.05.22 / Дом Скрипаля передадут украинским беженцам

11.09.22 / Не обращаете внимания на то, что едите: 4 ошибки в питании, которые прибавляют вес и лишают энергии 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика