“Это приговор”: Поддержавшего Украину Галкина* вынесли на руках

Недавно на концерте в Дубае признанный иноагентом юморист Максим Галкин* выступил с проукраинским лозунгом. Он признался, что его просили быть нейтральным, но он уже просто не смог. Судя по всему, националистическое нутро мужа Пугачевой так и лезет наружу из мужа Пугачевой. После его реплики зал взорвался овациями.

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев раскритиковал поведение Максима Галкина* на концерте в Дубае.

“Это приговор себе как гражданину, иностранный агент Галкин* все еще не осознает и не отдает себе отчета в том, что нет ничего смешного, когда зал приветствует его неонацистское приветствие ликованием”, – отметил парламентарий.

По словам Сергея Соловьева, муж Аллы Пугачевой наивно считает, что брать пример с коллеги по цеху, юмориста Владимира Зеленского, который привел свою страну к полному развалу, не лучшая идея. Муж Примадонны приближается к пропасти, отступить от которой уже не получится. После подобных выходок о прощении можно будет уже не мечтать. Таким образом депутат образно навсегда вынес под белы рученьки орущего в исступлении националистические лозунги Галкина* из культурного поля России.

Ранее Валерий Меладзе попался на националистических убеждениях. Его подловил зритель из зала и произнес украинский лозунг, в ответ на который получил приветствие. Судя по всему, Меладзе не подозревал, что его в этот момент снимает скрытая камера.

* – признан по решению Минюста РФ иноагентом