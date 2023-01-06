 

Хайди Клум снялась обнаженной для рекламы реалити-шоу о моделинге

06.01.2023, 17:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Хайди Клум снялась в новой рекламной кампании пятого сезона шоу “Следующая топ-модель Германии”. На снимке она позирует обнаженной, прикрывшись разноцветным шелковым шарфом. Что ж, 49-летняя супермодель славится любовью к откровенным фотосетам.

Хайди Клум является ведущей, главным судьей и исполнительным продюсером шоу “Следующая топ-модель Германии”, которое выходит в эфир с 2006 года. Снимком модель поделилась в своих социальных сетях. В посте она написала: 

Я так взволнована — наконец-то все начинается снова! “Следующая топ-модель Германии” будет выходить с 16 февраля каждый четверг в 20:15 на ProSieben.

Ранее Хайди Клум, ее муж-музыкант Том Каулитц и его брат Билл отлично повеселились в Диснейленде. Супермодель опубликовала новые снимки, на одном из которых они с возлюбленным Томом воссоздают романтическую сцену из анимационного фильма 1955 года “Леди и Бродяга”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12.22 / Полиция в Подмосковье поймала наркокурьера с мефедроном

10.01.22 / Стресс и нервное напряжение ускоряют процесс развития болезни Крона

12.04.22 / Отходам металлургии нашли применение

18.08.22 / Демонтаж нарвского танка привёл к крупнейшим кибератакам со времён переноса Бронзового солдата

24.06.20 / Страстные поцелуи и серенады: Тимоти Шаламе проводит отпуск с актрисой Эйсой Гонсалес

06.03.21 / Политика: Споры по поводу «Спутника-V» поставили под угрозу жизни граждан Словакии

13.07.22 / Мнение: Северная Корея официально признала ДНР

21.01.21 / Дженнифер Лопес в белом, Леди Гага – в алом: звезды на инаугурации Джо Байдена

16.10.21 / Барда Александра Харчикова торжественно посвятили в депутаты Госдумы

17.09.21 / Стирать постельное белье не меньше, чем при 60 градусах, и не забывать протирать люстру: как сделать свою спальню зоной, свободной от микробов и другого вреда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика