 

Депутат Госдумы пропустил 452 пленарных заседания, отправляя туда своего охранника

06.01.2023, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Регламентный комитет Госдумы раскрыл серьёзное нарушение правил со стороны депутата Алексея Лебедчука, избранного в VII и VIII созывах.

Оказалось, что за всё время он так ни разу и не вышел на работу, пропустив в общей сложности 452 пленарных заседания.

ГосДураСогласно табелю учёта рабочего времени, Лебедчук исправно посещал нижнюю палату парламента, однако оказалось, что это был не он, а его охранник. Мужчины схожи внешне, они обладают одинаковыми комплекцией и ростом, и даже костюмы у них одного размера.

За время работы «лжедепутатом» бывший ветеран локальных конфликтов и экс-сотрудник ЧОП Виталий Баркин проголосовал более чем за 180 законопроектов, работал в двух комиссиях, был однажды награждён орденом, успел создать ОПГ, проходил по четырём делам о хищениях, работал в депутатской приёмной – словом, ничем не выделялся из коллектива.

Правда раскрылась, когда Лебедчук в рекламных целях заявил о намерении направиться в зону боевых действий. Его «двойник» испугался, что теперь ему придётся не только вести парламентскую работу, но и воевать за шефа, и «заложил» его спикеру Вячеславу Володину в обмен на гарантии непреследования. Последний пообещал принять меры и вынести по Лебедчуку «суровое решение» – депутату-прогульщику грозит порицание со стороны регламентной комиссии или удержание зарплаты в течение ещё двух созывов. Рассматривается также возможность ввести процедуру идентификации народных избранников с помощью сканеров отпечатков пальцев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03.22 / «Я рыдала, как никогда в жизни»

30.11.21 / Полковник Виктор Литовкин о памятнике россиянам в ЦАР: русским инструкторам доверяют в Африке больше, чем кому-то другому

11.11.22 / Восемь веских причин оставить свою личную жизнь в тайне даже для подруг, а для коллег и знакомых – и подавно

21.12.20 / На стиле: Дональд и Мелания Трамп представили последнюю рождественскую открытку, сделанную в Белом доме

04.07.21 / Moёt & Chandon прекратила поставки шампанского в Россию из-за запрета называть свою продукцию «шампанским»

09.06.22 / К строительству музея ретроавтомобилей в Прокшино приступят осенью

15.02.22 / Она хотела красиво жить, а он работал за гроши: как живет первая жена Тарзана спустя 25 лет

07.09.20 / “Нет человека – нет проблемы”

10.06.21 / ARAB NEWS обзавидовалась

26.10.22 / Нужные румяна и кисточка: необычный способ сделать естественный и стойкий макияж губ омбре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика