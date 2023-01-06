Якобы сфабрикованная антироссийская паника позволила властям США усилить незаконную цензуру

Новые разоблачения Twitter показывают, что американские спецслужбы активно поддерживали кампанию по подавлению политического мнения. Они прекрасно понимали несостоятельность обвинений о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы, но не оспаривали их, чтобы усилить контроль над обществом, пишет Fox News.

Летом 2016 года организация по обеспечению прозрачности правительственной деятельности WikiLeaks опубликовала тысячи электронных писем с серверов национального комитета Демократической партии. Эти документы убедительно показывали, что сторонники Хиллари Клинтон работали над тем, чтобы сфальсифицировать результаты праймериз и добиться проигрыша её соперника Берни Сандерса.

С самого начала было очевидно, что за этим сливом электронной переписки стоял внутренний источник, вероятно, сотрудник комитета, которого возмутила коррумпированность команды Клинтон. Но, конечно, Демократическая партия не могла этого признать.

Информация была слишком постыдной и откровенной. Поэтому вместо признания, чтобы скрыть этот проступок, штаб Клинтон начал утверждать, что это сделала Россия. «Русские взломали серверы!» — помните эти заявления?

Возможно, вы им поверили. Возможно, не поверили. Но в то время спецслужбы нашей страны должны были знать, что это была неправда. Они знали, но ничего не сказали. Они промолчали, потому что обвинение в адрес РФ оказалось очень полезным политическим инструментом.

Более того, вскоре это стало стандартной реакцией на каждое предполагаемое бедствие в Вашингтоне. Хиллари проиграла. Почему? Россия! Дональд Трамп не может быть президентом. Почему? Россия! Вот ноутбук Хантера Байдена. Это дело рук русских! Нужно усилить контроль над помощью Украине. Нельзя, потому что Россия! И так далее, и так далее.

Так что со временем — вероятно, это было неизбежно, — раздутая российская угроза стала поводом для всего плохого, в том числе для цензуры в нашей стране. «Это российская дезинформация, остановите её!».

Благодаря новому отчёту Мэтта Таибби, который неделями изучал ранее секретные файлы Twitter, мы знаем, что правительственные разведывательные службы и правоохранительные органы с энтузиазмом присоединились к усилиям по цензуре политической речи американских граждан. Они действовали незаконно.

Это была изощрённая кампания. Например, в какой-то момент Госдепартамент опубликовал отчёт, в котором ложно утверждалось, что тысячи учётных записей Twitter контролируются иностранными правительствами. «Россией!». А затем неназванные источники в разведсообществе слили пугающую информацию о «свирепствующей» на платформе российской дезинформации.

«Twitter удалил данные, потенциально важные для расследования российского вмешательства», — кричал заголовок газеты Politico, вечно послушной спецслужбам. А затем The Washington Post опубликовала статью с угрозой усилить регулирование рекламы в Twitter из-за — ну, конечно же, — России.

Иными словам, это была искусственно созданная паника о России. Но на основании этой сфабрикованной паники законодатели в Вашингтоне потребовали усиления цензуры.

ЭД МАРКИ, сенатор: Проблема не в том, что выступающие перед нами сегодня компании удаляют слишком много постов. Проблема в том, что они оставляют слишком много опасных постов. Более того, они усиливают вредный контент, который распространяется словно лесной пожар и охватывает пламенем нашу демократию.

Вот как, люди слишком много болтают! Ваши мнения представляют угрозу для нашей «демократии». Это был действующий сенатор США Эд Марки от Массачусетса. Но почти никто ничего не сказал, «потому что Россия», и ситуация продолжила набирать обороты.

Вскоре после этой записи в ноябре 2020 года конгрессмен от Калифорнии Адам Шифф, который в то время возглавлял комитет палаты представителей по разведке, потребовал, чтобы Twitter цензурировал любые обсуждения его комитета. «Подавляйте любые результаты поиска о сотрудниках комитета», — потребовал от социальной сети помощник Шиффа.

Конгрессмена особенно взбесило то, что журналист Пол Сперри сообщил о связи Шиффа с разоблачителем ЦРУ, стоящим за импичментом Дональда Трампа. Поэтому он потребовал, чтобы Тwitter подвергал Сперри цензуре. «Заблокируйте это множество учётных записей, включая Пола Сперри», — командовал офис Шиффа.

Подобная практика незаконна. Она откровенно противоречит конституции. Билль о правах запрещает правительственным чиновникам подавлять свободу слова. И даже руководители Twitter, кажется, это понимают. «Нет, это неосуществимо. Мы этого не делаем», — ответил один из них.

Но в конечном итоге они сдались. Более того, со временем Пол Сперри вместе со многими тысячами пользователей Twitter подверглись цензуре. Соцсеть фактически стала средством государственной пропаганды.

Как это произошло и какое влияние это оказало на американские выборы — одна из самых важных историй нашего времени. И, как мы уже говорили, мы знаем об этом благодаря Мэтту Таибби, который оказался в центре всей этой истории.

Дата публикации 05 января 2023 года.