Мнение: Путин поручил…

На сайте Кремля обнародовано «Указания Президента Российской Федерации Вооружённым Силам Российской Федерации».

Дословно: «Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова»



отсюда

Странное указание. Потому что президент России – еще и Верховный главнокома́ндующий, высший руководитель Вооружённых сил Российской Федерации. А командиры любого уровня не указания раздают, не поручения, а отдают приказы. Тем более, если это Верховный главнокома́ндующий. И сообщение на сайте Кремля должно было называться «Приказ Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего…»

Были времена, когда Владимир Путин именно приказывал армии. И на сайте Кремля писали о приказах. А не об указаниях или поручениях. Вот, к примеру, «Приказ об окончании военных учений сил Западного и Центрального военных округов». Или вот: «Владимир Путин отдал приказ провести военные учения в районе Чёрного моря».

Между тем, Украина отвергла рождественское перемирие. Президент Украины Владимир Зеленский заявил:

«Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных».

Зеленскому ответил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев:

«Украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник. Их руководители её отвергли. Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства…»



отсюда

Мне вот интересно, будет ли на сайте Кремля опубликовано указание президента России, отменяющее предыдущее указание о введении режима прекращения огня? Потому что без такого указания с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года со стороны российской армии не должно быть ни единого залпа, ни единого выстрела. Или указания – не приказ? Указания можно и не выполнять?

Фотография Главнокомандующего Вооруженными Силами России отсюда

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