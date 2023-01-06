Женские прически весны 2023 для женщин за 50: лучшие стрижки сезона, помогающие скрыть второй подбородок

С возрастом кожа начинает терять эластичность, что не слишком хорошо сказывается на овале лица. Женщинам за 50 стилисты рекомендуют выбирать прически, отвлекающие внимание от второго подбородка. Такие стрижки могут выглядеть очень модно и привлекательно и при этом помогают сделать лицо визуально более молодым.

Длинное многослойное каре

Мягкие ниспадающие волны многослойного каре смотрятся очень женственно и создают романтический образ. Волосы в такой стрижке стилисты рекомендуют разделять боковым пробором. В этом случае падающие на лицо прядки скроют второй подбородок.

Женственная красота: округлый короткий боб

Короткий плавный боб — прическа, позволяющая выглядеть молодо в любом возрасте. Волосы в такой стрижке стилисты рекомендуют начесывать, чтобы создать объем. Делая укладку при этом стоит использовать закрепляющие средства.

Пикси с челкой на бок

Короткая пикси с челкой на бок и боковым пробором также способна отвлекать внимание от второго подбородка. Плюсом этой прически считается и то, что она очень проста в уходе. Челка на бок в прическе делает лицо более женственным.

Боб на кудрявые волосы

Мягкий кудрявый боб с челкой — отличный способ скрыть второй подбородок. Чтобы кудри на волосах держались долго, обладательницам такой прически рекомендуется использовать много сывороток и гелей.

Длинные волосы и длинная челка

Длинные волосы с длинной челкой способны сделать женщину похожей на настоящую диснеевскую принцессу. Такая прическа делает щеки визуально гораздо менее пухлыми. К тому же и второй подбородок у обладательниц этой стрижки становится менее заметным. Длинные волосы выглядят очень женственно и хорошо подчеркивают естественную красоту даже дам за 50.

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Многослойная прическа средней длины с челкой шторкой

Хорошо, по мнению стилистов, второй подбородок способны скрывать и многослойные прически средней длины. Дополнить такую женственную стрижку можно, к примеру, модной в этом сезоне челкой-шторкой. По мнению специалистов, челка при этом должна быть достаточно длинной.

Многослойная стрижка с челкой будет красиво обрамлять лицо с обеих сторон. Стилисты советуют делать такую прическу, чтобы самые короткие пряди располагались примерно на уровне скул. Это отвлечет внимание от второго подбородка.

Шегги с короткой челкой

Полным женщинам стилисты всегда рекомендуют выбирать прически с легкими волнами, которые находятся в небольшом беспорядке. Лохматые прически способны делать лицо визуально более длинным и скрывать щеки. Однако в этом случае рекомендуется не оставлять слишком много объема по сторонам лица. Такая прическа наоборот подчеркнет круглое лицо и выделит второй подбородок.

Прическа в этом случае должна быть достаточно длинной. Лучше, если основной объем будет находиться в районе шеи. Подчеркнет такую женственную стрижку короткая челка. Такая челка сделает акцент на глазах и также отвлечет внимание от нижней половины лица. Короткую челку стилисты в прическе шегги рекомендуют слегка завивать. В этом случае лицо будет смотреться более женственным и мягким.