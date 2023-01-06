Охотимся за неоном: модный тренд дамских аксессуаров на 2023 год

В последние годы неоновые оттенки снова возвращаются в моду – от платьев в обтяжку до шикарных крошечных сумочек. На показах знаменитых дизайнеров пастельные тона заменяются более смелыми и яркими цветами, которые заставляют нас обратить на них внимание. Неоново-зеленый неожиданно появился на церемонии вручения премии “Оскар” в 2022 году, а флуоресцентные оттенки в целом неуклонно набирают популярность. Новый тренд – неоновые аксессуары – отличный способ привнести немного яркости в свой повседневный образ.

Внимание к деталям

Ярко-желтые платья и синие брюки цвета электрик отходят на втором план. Им на смену пришли солнцезащитные очки, сумки и, конечно же, украшения. Вы можете чувствовать себя неуютно в неоново-оранжевой блузке зимой, но сумка такого же яркого оттенка будет красиво контрастировать с черной курткой и придаст вашему образу изюминку.

Если вы сомневаетесь, как правильно следовать моде, сначала сочетайте один неоновый предмет с нейтральными тонами, например, пару ярко-розовых туфель с черными брюками.

Затем, когда вы почувствуете себя комфортно, начните постепенно добавлять новые аксессуары, например, очки.

Не бойтесь экспериментировать

Если вы не часто носите с собой сумочку, вместо нее можно выбрать ожерелье из бисера. Бисер был популярен в 2022 году и продолжает оставаться в тренде. Он придает образу легкость и игривость.

Если вы боитесь выглядеть по-детски, выбирайте массивные браслеты или серьги. Главное, что нужно знать о тенденции неоновых аксессуаров, это то, что она поощряет креативность и смелость, поэтому не бойтесь выбирать более яркие цвета. Неон оживляет образ и поднимает настроение. А это особенно важно зимой, когда многие предпочитают носить практичную черную и серую одежду.

Секрет создания идеального неонового образа — подобрать аксессуары схожего оттенка, например, ярко-синюю повязку на голову в сочетании с подходящей сумкой или парой туфель. Смело экспериментируйте и вы найдете свое идеальное сочетание!