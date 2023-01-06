 

Найденное в 2013 году в Амстердаме тело мужчины принадлежит россиянину

06.01.2023, 16:40, Новости дня
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Установлена личность погибшего в Нидерландах в 2013 году мужчины, им оказался ранее считавшийся пропавшим без вести арт-дилер из РФ Александр Левин.

Его тело обнаружили в реке Эй в Амстердаме, оно было завернуто в пластиковую пленку. Следователи открыли дело заново в 2022 году и личность погибшего установили быстро, но ее не стали раскрывать сразу же, сообщило нидерландское агентство Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), передает ТАСС.

Правоохранители рассчитывают, что родственники погибшего свяжутся с ними, как только узнают имя погибшего. Полиция страны не контактирует с российскими правоохранителями из-за конфликта на Украине.

По данным СМИ, Левин занимался сделками в сфере искусства, в 1999 году в Нидерландах его обвинили в незаконном ввозе произведений искусства, но позже отпустили на свободу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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