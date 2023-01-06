 

Премьер Украины Шмыгаль призвал жителей страны готовиться к отключениям электричества

06.01.2023, 16:40, Новости дня
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Украинцам следует готовиться к возобновлению аварийных отключений электроэнергии, дефицит в энергосистеме также возникнет из-за похолодания, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

В пятницу ожидается похолодание, из-за которого вырастет потребление электроэнергии, и дефицит в энергосистеме вырастет, всем жителям страны следует быть готовым к возобновлению аварийных отключений, сообщил он, передает ТАСС.

Между тем глава Киева Виталий Кличко заявил, что ночью в пятницу в городе температура понизилась до 11 градусов ниже нуля. По его словам, все городские службы готовы к похолоданию и работают в усиленном режиме.

Ранее в Украине объявили о планах по строительству сети мини-электростанций, которые будут располагаться рядом с потребителями.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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