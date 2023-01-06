 

Одышка, тошнота, интоксикация: стали известны подробности тяжелого состояния Михалкова в реанимации

06.01.2023, 16:13, Разное
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Накануне российского режиссера Никиту Михалкова экстренно госпитализировали с пневмонией в одну из московских клиник. Позже врачи решили перевести его на реанемобиле в другую больницу. Медики оценивали его состояние как тяжелое. Сейчас он находится в реанимации.

Сегодня появились подробности состояния госпитализированного 77-летнего Никиты Михалкова. Как выяснилось, у режиссера полисегментарная пневмония. Также у кинодеятеля выявили интоксикационный синдром и ряд сопутствующих неблагоприятных состояний. Подробности сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что Никита Михалков почувствовал недомогание за два дня до госпитализации. Резко его состояние ухудшилось. Режиссера беспокоили кашель, сильная одышка и температура. Также его тошнило.

Михалков сам решил вызвать скорую, в больницу его повезли в сопровождении родственников. Позже Никиту Михалкова перевели в госпиталь для коверных пациентов.

Ранее стало известно о смерти близкого друга Никиты Михалкова композитора Эдуарда Артемьева. Михалков очень переживал из-за смерти 85-летнего приятеля и писал о нем в своих соцсетях. Композитор писал музыку для фильмов Тарковского, Шахназарова, Кончаловского.


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