 

“Взломать дверь квартиры”: Неожиданный поворот в исчезновении звезды “Сватов” Кравченко

06.01.2023, 16:13, Разное
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В разгар новогодних выходных знаменитая актриса всерьез напугала публику. Всегда ответственная артистка вдруг пропустила спектакль “Гвоздь сезона, или все билеты проданы”, в котором должна была играть, а коллеги и родной Ленком не могли до нее дозвониться. Всех волновал вопрос: все ли в порядке с Татьяной Кравченко?

Первым об исчезновении звезды “Сватов” рассказал Стас Садальский – с присущей ему ироничностью. Артист как раз и сообщил, что связаться с коллегой не получилось, из-за чего он даже придумал более радикальный метод найти актрису. “От предложения взломать дверь ее квартиры отказались, ситуацию это уже бы не спасло”, – поделился скандальный блогер.

К счастью, вламываться в жилье Татьяны Кравченко не потребовалось. Представители Ленкома, где работает актриса, заверили, что уже смогли связаться ней, однако эта история приняла довольно неожиданный поворот. В театре сказали, что со звездой все хорошо, она готовится к ближайшим постановкам, однако отказались называть истинные причины ее пропажи.

Так что, публике остается опираться лишь на слухи, а они гласят, что на актрисе сильно отразилась смерть председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова, с которым она много лет тесно дружила. Именно это, по данным некоторых источников, и стало причиной глубокой депрессии Татьяны Кравченко.


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