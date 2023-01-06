France 2 – французы всё чаще берут правосудие в собственные руки

Во Франции участились случаи самосудов над подозреваемыми: не дожидаясь результатов официального расследования, их находят родственники и друзья пострадавших, рассказывает France 2. Прокуратура осуждает такие действия, которые тормозят ход дела, и предупреждает, что близкие жертвы понесут ответственность за любое насилие в отношении предполагаемого преступника.

В Роане (департамент Луара) отец семейства находится под следствием за избиение предполагаемого насильника своей дочери — после этого подозреваемому предъявили обвинения в сексуальном насилии. В деревне в Приморских Альпах линчевали мужчину — несколько неизвестных забили его до смерти из-за подозрений в краже. По этому делу проходят пять человек.

За пару недель — множество похожих дел. Французы решили самостоятельно вершить правосудие, не дожидаясь результатов полицейского расследования.

В воскресенье 16 октября Нант (департамент Атлантическая Луара) объят ужасом: 47-летнюю женщину смертельно ранили, пока она ждала автобус, чтобы поехать на работу. Начинается расследование. Слово берёт прокурор.

РЁНО ГОДЁЛЬ, прокурор Нанта: Так что я вам говорю: задержаний нет, нет также версий, которые можно рассматривать как основные, потому что в данном случае мы пока не располагаем информацией, знал ли нападавший жертву.

Тогда семья и десяток друзей убитой решили провести собственное расследование. Они осматривают место преступления, копаются в урнах, ищут малейшую зацепку, которая позволит определить убийцу. Вспоминает местная жительница.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Они искали везде, нашли улики или что-то такое.

ЖУРНАЛИСТ: То есть они искали здесь?

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Здесь и повсюду. Молодёжь даже дошла до кругового перекрёстка, где растут ели, чтобы там поискать.

Ещё до появления полиции группа друзей жертвы направилась к соседней фирме, где была установлена камера видеонаблюдения. Они попросили управляющего посмотреть записи, и он согласился.

УПРАВЛЯЮЩИЙ: Да, это они приходили. Их много здесь было, по крайней мере 20 человек. Они ждали перед дверью. Они вежливо меня попросили, и я сказал: «Пойдёмте посмотрим». Они только увидели парня, и всё.

Они определили по видеозаписи подозреваемого и выяснили, где он живёт. Вместо того чтобы предупредить полицию, они отправились к нему.

Мужчину снимают местные жители. Нам удалось достать эту видеозапись. Загнанный в угол импровизированным судом, он признаёт, что видел жертву.

ДРУГ ПОГИБШЕЙ: Говори! Что ты сделал?

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ: Я остановился и спросил у неё: «Всё в порядке? Нужна ли вам помощь или что-то ещё?». Я уехал, но чувствовал себя нехорошо. Я подумал, что всё же это немного странно. Развернулся на круговом перекрёстке, вернулся и ещё раз спросил.

ДРУГ ПОГИБШЕЙ: Ты врёшь!

ДРУГОЙ ДРУГ ПОГИБШЕЙ: Скажи, где это было?

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ: Я не очень хорошо помню.

ДРУГ ПОГИБШЕЙ: Почему ты врал с самого начала?

Обстановка крайне напряжённая. Один из сыновей погибшей сам предупредил полицию, пока ситуация не вышла из-под контроля. На допросе подозреваемый признаётся в преступлении, ему предъявлены обвинения в убийстве.

Подвергался ли предполагаемый убийца насилию? На любительских видео, которые есть в нашем распоряжении, этого не видно. Никто не пожелал ответить нам на этот вопрос. Адвокат обвиняемого призывает к спокойствию и просит позволить правосудию свершиться.

БЁНУА ПОКЕ, адвокат обвиняемого: Такая месть совершенно иррациональна, тогда как правосудие как раз привносит рациональность, даёт ответы и время, потому что это сложные вещи, потому что человек сложен, потому что мы не можем распутать такие дела, просто щёлкнув пальцами.

Пока обвиняемый не подал жалобы на насилие, которому мог подвергнуться во время принудительного допроса. Прокурор Нанта осуждает такие методы, которые выходят за все правовые рамки. Он заявил, что по результатам полицейского расследования они могут иметь последствия.

РЁНО ГОДЁЛЬ, прокурор Нанта: Такие действия совсем не помогают расследованию, не позволяют найти преступника и передать его в руки правосудия. Напротив, они тормозят расследование, и создаётся реальная опасность оказаться в ситуации, когда будет некого судить.

Таким самопровозглашённым поборникам справедливости не предоставляется какая-либо правовая защита, так что их могут привлечь к ответственности и осудить.

Дата выхода в эфир 04 января 2023 года.