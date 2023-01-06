NYT – Türkiye вместо Turkey — Госдеп США принял новое название Турции в официальных документах

Госдепартамент США принял решение изменить в своих официальных документах название Турции на Türkiye вместо Turkey, против которого возражала Анкара, передаёт The New York Times. По словам пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, решение было принято в ответ на запрос посольства Турции.



АР

Госдепартамент США удовлетворил запрос Турции на изменение в своих официальных документах название страны так, чтобы оно писалось в соответствии с турецкими фонетическими нормами, пишет The New York Times.

Как в четверг заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, в нарушение многолетней практики ведомство будет использовать предпочитаемое турецким правительством написание Türkiye вместо Turkey.

По словам Прайса, Совет по географическим названиям США одобрил новое название, которое Госдепартамент будет использовать в «официальном, дипломатическом и двустороннем контекстах», а также в «публичных сообщениях». Пресс-секретарь отметил, что решение было принято в ответ на запрос посольства Турции, добавив, что другие государственные ведомства и агентства США уже начали использовать новое написание.

Госдепартамент принял решение изменить написание названия страны примерно через полгода после того, как Организация Объединённых Наций удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах.

The New York Times отмечает, что в течение нескольких лет президент Реджеп Тайип Эрдоган публично выступал против английского стандарта написания названия своей страны и настаивал на том, чтобы весь остальной мир использовал название, соответствующее турецким фонетическим нормам. В апреле 2021 года он подписал меморандум о том, что наименование Türkiye лучше всего отражает турецкую культуру и историю и должно использоваться в качестве названия страны на всех языках.

«Слово Türkiye символизирует и наилучшим образом передаёт культуру, цивилизацию и ценности турецкого народа», — говорилось в меморандуме, который также гласил, что это написание должно заменить альтернативные написания, используемые в других странах, включая Turkei и Turquie, а также Turkey.

По словам доцента Университета Дьюка Эрдага Гёкнара, написание Turkey считается в Турции «пережитком» колониального порядка, в то время как использование Türkiye подчёркивает национальное самосознание и гордость.

«Turkey считалось чужим названием с имперским и колониальным наследием. Не в последнюю очередь ассоциация с птицей воспринималась как уничижительное наследие ушедшей эпохи», — отмечает Гёкнар, указывая на то, что название Турции на английском — Turkey — схоже со словом turkey — «индейка».

Как напоминает The New York Times, Госдепартамент ранее уже принимал изменения названия по просьбе других стран. В частности, речь идёт о Свазиленде, который в 2018 году изменил своё название на Королевство Эсватини, или Эсватини.