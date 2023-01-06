В тренде волнистые волосы до подбородка: 10 стильных идей, которые стоит попробовать в 2023 году

Волнистые волосы длиной до подбородка – популярная короткая стрижка с текстурой и объемом. Обладательницам кудрявых волос очень повезло. Им не придется прикладывать много усилий, чтобы сделать модную прическу. Женщинам с прямыми волосами тоже не стоит расстраиваться, так как они могут красиво уложить свои пряди с помощью фена и спрея с морской солью. Мы собрали 10 стильных идей, которые стоит попробовать в 2023 году.

Боб с косым пробором

Преобразите свою внешность при помощи стрижки боб. Если вы хотите создать объем, то сделайте косой пробор и высушите волосы с использованием мусса. Поэкспериментируйте с проборами и выберите идеальный вариант для себя.

Еще один вариант стрижки с косым пробором. Обратите внимание на то, как красиво волосы обрамляют лицо девушки, а пробор создает дополнительный объем. С такой прической можно прийти на романтическое свидание или на работу в офис – в любой ситуации она выглядит уместно и очень стильно.

Обладательницам густых светлых волос подойдет стрижка боб с неровным концами.

Французский боб

Попробуйте мягкую форму слегка небрежного французского каре на тонких волосах длиной до подбородка. С такой стрижкой хорошо будет гармонировать короткая прямая челка.

Стрижка А-силуэта

Короткая стрижка А-силуэта придаст пикантности вашему образу. Пляжные волны длиной до подбородка создают красивую текстуру. Такая стрижка смотрится очень выигрышно и привлекает внимание к своей обладательнице.

Текстурированный короткий боб

Ищете красивую стрижку? Попробуйте текстурированный короткий боб с волнами и челкой. Эта неподвластная времени стрижка фантастически смотрится на любой женщине в любое время года.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Асимметричная стрижка

На главном фото показана асимметричная стрижка с боковым пробором на распущенных вьющихся волосах. Мелкие кудри, красиво обрамляющие лицо, смотрятся очень романтично и словно “оживляют” образ.

Микро-челка снова в моде

Короткие взъерошенные пряди с микро-челкой идеально подходят обладательницам волнистых волос. Микро-челка удачно сочетается с локонами, а легкая небрежность в укладке создает дополнительный объем на макушке.

Лохматый боб

Лохматый боб идеально подходит для женщин с тонкими волосами. Этот современный вариант классического каре выделяется благодаря легкой небрежной укладке и созданием текстуры в волосах.

Угловой боб

Если у вас лицо в форме сердца, квадратной или овальной формы, эта стрижка будет выглядеть на вас потрясающе. Стрижки до подбородка для густых волнистых волос – отличный выбор, особенно, если вы не хотите тратить слишком много времени на укладку.