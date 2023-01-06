 

Готовы искренне любить? Магические мантры на привлечение второй половинки в 2023-м для знаков зодиака

06.01.2023, 15:40, Разное
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Мечтаете о том, чтобы в наступившем 2023 году найти свою любовь? Тогда воспользуйтесь эффективными мантрами для привлечения второй половинки в соответствии с вашим знаком зодиака. Эти установки помогут вам наладить свою личную жизнь.

Овен

«В моей жизни все хорошо, спокойно, стабильно. Но очень хочется любви – как никогда раньше. Мое сердце открыто для глубоких чувств, страсти, привязанности. Я верю, что в этом году найду достойного партнера».

Телец

«Я больше не цепляюсь за прошлое и не борюсь с ветряными мельницами. Я делаю шаг назад и жду, когда счастье придет в мою жизнь. Я знаю, что встреча со второй половинкой произойдет тогда, когда я буду морально к этому готов».

Близнецы

«Я учусь жить в моменте. Я закрыл все травмирующие гештальты прошлого. Я готовлюсь к встрече с достойным партнером».

Рак

«Я развиваю позитивное мышление. Я стараюсь настраиваться на позитив. Я исцеляю свои душевные раны для того, чтобы открыть свое сердце для любви. У меня получится полюбить вновь так сильно, как раньше».

Лев

«Я чувствую, что в моей душе живет любовь. Я прислушиваюсь к голосу интуиции, старюсь распознавать знаки Вселенной, чтобы идти по правильному пути. На этом пути меня ждет встреча со второй половинкой».

Дева

«Я благодарю судьбу за все, что у меня есть. Я отказываюсь от токсичных разрушающих отношений. Я впредь не буду повторять один и тот же негативный сценарий. Я готов вступить в здоровые гармоничные отношения».

Весы

«Я освобождаюсь от всех негативных мыслей, чувств, эмоций. Я исцеляюсь внутренне, поскольку готовлюсь ко встрече с достойным партнером. Исцеление и обновление необходимо, чтобы не перенести в новые отношения старые травмы».

Скорпион

«Я стараюсь принять и осознать, что пока я закрываюсь от всех, то у меня нет шансов распрощаться с одиночеством. Мне нужно разрушить ту стену, которую я сам воздвиг вокруг себя и которая является серьезным препятствием для встречи с моей второй половинкой».

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Стрелец

«Я учусь доверять Вселенной. Я учусь смиряться и адаптироваться к новым обстоятельствам. Я знаю, что у Вселенной на меня свои планы. Какие именно, мне пока рано знать, но я верю, что в этом году встречу свою вторую половинку. Я знаю, что самая красивая история любви уготована именно мне».

Козерог

«Я начинаю работать над собой. Я борюсь с ограничивающими установками, которые не позволяют мне быть счастливым. Я не тороплю события, поскольку знаю: чтобы вступить в гармоничные отношения, нужно провести работу над собой, избавиться от синдрома жертвы и полюбить себя. Только тогда я сам смогу кого-то полюбить».

Водолей

«Я больше не прячусь и не теряюсь в токсичных отношениях. Я убежден в том, что достоин самого лучшего, поэтому не согласен быть хоть с кем, лишь бы не в одиночестве. Я готов горы свернуть за настоящую и чистую любовь, которая обязательно будет в моей жизни».

Рыбы

«Я верю в хороших людей. Я верю в то, что любовь существует. Я верю в то, что у Вселенной есть на меня свои планы. Я закрываю старую главу и открываю новую страницу моей жизни. Я знаю, что на новом жизненном этапе я смогу наладить свою личную жизнь. Я обязательно буду опираться на прошлый опыт».


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