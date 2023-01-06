Южная Корея сообщила о проникновении в страну беспилотных дрезин КНДР

Новый вид военной техники потенциального противника обнаружили вблизи от закрытой зоны вокруг администрации президента Южной Кореи. Министерство обороны Республики насчитало 14 самоходных беспилотных железнодорожных аппаратов, прибывших из соседней страны.

Специалисты считают, что дрезины пересекли границу по нелегальной врезке в сеть, найти которую пока не удалось. Самоходные тележки могут служить плацдармом для дронов и способны переносить ядерные боеголовки малой мощности. Военные продолжают исследовать захваченные беспилотники, анализируя возможные сферы их применения.

Сколько времени аппараты пробыли внутри Южной Кореи, доподлинно неизвестно. Поначалу на них не обращали внимания, считая их служебным транспортом железнодорожных компаний. Точное количество вторгнувшихся дрезин тоже пока не установлено, ещё ведутся поиски. Главнокомандующий армии Юн Сок Ёль допустил, что эта цифра может доходить до сотни.

В связи со вторжением БПЖА Вооружённые силы страны привели в повышенную боеготовность, им приказали пристально следить за активностью на путях. Спустя час после распоряжения призошёл казус — военные приняли за колонну дрезин коров, шедших с пастбища вдоль заброшенных рельсов. В небо была поднята авиация, в результате двух ракетных ударов оказались контужены 12 коров и пастух, оставшийся защищать стадо.

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