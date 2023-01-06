Возведение Польшей стены привело к гибели десятков животных в Беловежской Пуще
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В Беловежской Пуще с сентября 2021 года погибли около 40 животных из-за возведенной Польшей стены вдоль границы с Белоруссией, сообщил зампредседателя Гродненской областной организации Белорусского общества охотников и рыболовов Марк Баранский изданию «Гродненская Правда».
Он пояснил, что если не принять меры, то «польская колючка» может привести к региональному вымиранию ряда представителей животного мира, передает ТАСС.
Баранский пояснил, что вдоль границы уже сократилась численность крупных животных, так как стена мешает им находить пищу и воду. Кроме того, стена привела к «изоляции популяционных группировок крупных млекопитающих и обеднению их генофонда».
Животным необходимо дать возможность мигрировать по всей территории Беловежской Пущи, а пытаясь преодолеть заграждение, животные гибнут.
Напомним, Польша в июле завершила строительство стены протяженностью 186 километров на границе с Белоруссией.
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