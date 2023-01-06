 

Возведение Польшей стены привело к гибели десятков животных в Беловежской Пуще

06.01.2023, 15:15, Новости дня
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В Беловежской Пуще с сентября 2021 года погибли около 40 животных из-за возведенной Польшей стены вдоль границы с Белоруссией, сообщил зампредседателя Гродненской областной организации Белорусского общества охотников и рыболовов Марк Баранский изданию «Гродненская Правда».

Он пояснил, что если не принять меры, то «польская колючка» может привести к региональному вымиранию ряда представителей животного мира, передает ТАСС.

Баранский пояснил, что вдоль границы уже сократилась численность крупных животных, так как стена мешает им находить пищу и воду. Кроме того, стена привела к «изоляции популяционных группировок крупных млекопитающих и обеднению их генофонда».

Животным необходимо дать возможность мигрировать по всей территории Беловежской Пущи, а пытаясь преодолеть заграждение, животные гибнут.

Напомним, Польша в июле завершила строительство стены протяженностью 186 километров на границе с Белоруссией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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