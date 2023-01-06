 

На Рождество в Москве решили не выключать художественную подсветку зданий

06.01.2023, 15:15, Новости дня
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В столице планируется оставить включенной архитектурно-художественную подсветку зданий и мостов на всю рождественскую ночь, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Эта подсветка работает включительно до 8 января в праздничном режиме, сообщил Бирюков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в это время года темнеет рано, и яркое освещение города – залог безопасности и хорошего настроения жителей города и гостей Москвы.

Бирюков пояснил, что в подсветке применены светодиодные лампы, потребляющие меньше электричества, они светят ярко и могут работать в любых погодных условиях.

В Москве архитектурно-художественная подсветка загорается вместе с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 мск отключается подсветка жилых домов, в полночь – подсветка административных зданий, в час ночи – вестибюлей и станций метро, в три часа ночи – мостов в центре.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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