На Рождество в Москве решили не выключать художественную подсветку зданий
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В столице планируется оставить включенной архитектурно-художественную подсветку зданий и мостов на всю рождественскую ночь, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Эта подсветка работает включительно до 8 января в праздничном режиме, сообщил Бирюков, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в это время года темнеет рано, и яркое освещение города – залог безопасности и хорошего настроения жителей города и гостей Москвы.
Бирюков пояснил, что в подсветке применены светодиодные лампы, потребляющие меньше электричества, они светят ярко и могут работать в любых погодных условиях.
В Москве архитектурно-художественная подсветка загорается вместе с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 мск отключается подсветка жилых домов, в полночь – подсветка административных зданий, в час ночи – вестибюлей и станций метро, в три часа ночи – мостов в центре.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет