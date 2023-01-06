Полицейские ранили оказавшую вооруженное сопротивление женщину в Мурманске
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Сотрудники полиции открыли стрельбу по женщине, оказавшей вооруженное сопротивление, следователи в Мурманске проводят проверку, сообщили в региональном СУСК России.
По предварительным данным, полиция обнаружила в ночь на пятницу на одной из улиц Мурманска женщину с пистолетом в руках. Требованию бросить оружие женщина не подчинилась, направила пистолет в сторону полицейских, которые отрыли огонь и ранили ее.
Сейчас пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СКР.
Ранее мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу в сторону полицейского автомобиля и ранил правоохранителя в Москве.
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