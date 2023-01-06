Собянин рассказал о строительстве больниц и поликлиник в Москве

Строительство новых стационаров и поликлиник улучшит качество и комфорт оказания медицинской помощи, отметил градоначальник. Новые медучреждения возводятся в тех районах города, где их объективно не хватает, уточнил Собянин.

Он напомнил, что несколько лет назад в Москве объявили о планах построить около миллиона квадратных метров новых медицинских площадей. Это более 10 больничных корпусов и 32 новые поликлиники.

Собянин объяснил необходимость строительства новых медучреждений тем, что многие поликлиники находятся в зданиях, построенных в 50-60-е годы прошлого века, а некоторые – в зданиях XIX и XVIII веков. Реконструировать их дороже, чем возводить новые, написал мэр.

“Первые объекты нашей медицинской программы начали выходить из стройки уже в 2020 году. Некоторые мы завершили в 2022 году. А 2023 год обещает стать прорывным с точки зрения ввода в эксплуатацию современных больниц и поликлиник”, – подчеркнул градоначальник.

Среди главных объектов здравоохранения, построенных в Москве за последние годы, мэр назвал перинатальный центр ГКБ №67 имени Ворохобова – крупнейший в столице родильный дом почти на 400 коек. Кроме того, в 2022 году к обычному режиму работы вернулась новая больница в Коммунарке, завершилось строительство перинатального центра – первого на территории ТиНАО.

В наступившем году завершится возведение детского корпуса больницы с отделениями хирургии, неврологии, реанимации, лучевой и функциональной диагностики, операционным блоком и дневным стационаром. В 2024-м планируется ввести в эксплуатацию уникальный корпус лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний.

Еще одним важным для Москвы объектом Собянин назвал скоропомощный стационарный комплекс ГКБ имени Вересаева, который открылся в конце 2022 года. В 2023-м в эксплуатацию введут еще пять комплексов, отметил градоначальник.

Ранее Собянин в своем блоге рассказал о планах по строительству дорог и метрополитена в Москве.