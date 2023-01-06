 

Вот жених – Личное мнение

06.01.2023, 14:45, Разное
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На Волочкову, которая обещала фанатам скорую свадьбу, снова накинулись недоброжелатели.

В очередной раз шпагатная балерина выложила фотографию своего отдыха на Мальдивах. Вот эту:


Фото: Соцсети

Некоторым показалось, что жених лихо прифотошоплен.

Говорят, что стоит неестественно. Не жарко ли ему на Мальдивах в шубе? Врёшь ты, Настя, никакой свадьбы не будет!

Ну, не знаю — я хочу верить Волочковой. Если она сказала, что состоится свадьба, так тому и быть, я считаю.

Ну, а то, что Настя отдыхает без жениха Олега, так это ерунда — может, у него дела или денег на Мальдивы нет. А возможно, Волочкова просто хочет перед свадьбой провести последние дни свободной женщиной и отдохнуть напоследок.

В любом случае, даже если жених прифотошоплен, он ничего не опровергает. Стоит и молча смотрит, пока Настя делает профессиональный шпагат.

https://t.me/lenamiro/12798

Я считаю, что важнее не фотографии с отдыха, а фотосессия свадьбы. Главное, чтобы там жених не вызывал подозрений.

Источник: Лена Миро


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