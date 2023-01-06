“Я думал, это вылечит боль”: Принц Гарри о попытках смириться со смертью Дианы

В прессу просочились отрывки из мемуаров принца Гарри. В одном из фрагментов книги под названием “Запасной” (“Spare”), полученном Page Six, герцог Сассекский рассказал о том, что считал смерть своей матери, принцессы Дианы, инсценировкой.

На момент трагической гибели Леди Ди принцу Гарри было всего 12 лет. В книге он пишет о том, как спустя годы он и его брат, принц Уильям, проехали через тоннель Пон-де-л’Альма — место крушения автомобиля Дианы. Гарри попросил шофера воссоздать ночь смерти его мамы в надежде проработать психологическую травму, оставленную трагедией.

Мы пронеслись вперед, проехали через выступ у входа в туннель, удар, который предположительно заставил мамин Mercedes отклониться от курса. Но это препятствие было ничем. Мы едва почувствовали его.

Гарри, который приехал в Париж в том числе на полуфинал чемпионата мира по регби, признался, что чуть не подрался со своим телохранителем Билли Скалой после того, как напился до бесчувствия, чтобы заглушить душевную боль.

Я думал, что движение по туннелю положит конец или ненадолго прекратит боль, десятилетие неумолимой боли. Но это подействовало наоборот.

Ранее внучка Нельсона Манделы, писательница и активистка Ндилека Мандела, обвинила принца Гарри и Меган Маркл в “краже” слов государственного деятеля и использовании его имени для “зарабатывания миллионов”. При этом она подчеркнула, что восхищается герцогом, потому что у него хватило смелости отделиться от королевской семьи.