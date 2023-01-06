 

Мнение: Нарковойны

06.01.2023, 14:35, Разное
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Новость вчерашнего дня – столкновение картеля Синалоа с мексиканской армией в одноименной провинции. Поводом стало задержание сына лидера картеля Хоакина Гусмана («Эль-Чапо» – «Коротышка») Овидио. Столкновение прошло в районе аэропорта, откуда власти намеревались отправить арестованного. Картель провел целую войсковую операцию, блокировав не один, а сразу три аэропорта. В ходе боевых действий использовалась тяжелая техника и вооружения.

Наркобизнес – проблема экономико-социальная. До тех пор, пока существует фатальный разрыв между легальными доходами населения и возможностью заработать на нелегальной деятельности, нелегальная будет процветать. В том же Афганистане производство маковой соломки приносит афганскому крестьянину в три-четыре раза больший доход, чем выращивание пшеницы. В Йемене массово производится местный наркотик кат – по той же причине. Латинская Америка ориентирована на выращивание и транспортировку кокаина. И везде причина одна и та же – экономический интерес и выживание.

Запреты и полицейские мероприятия этот разрыв устранить не могут, а потому эта борьба будет вечной. Или до тех пор, пока власть не решит, наконец, озаботиться ключевой проблемой – положением населения.

Источник: Эль Мюрид


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