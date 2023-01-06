 

Мнение: Александр Пушкин был бы сейчас за СВО

06.01.2023, 14:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Смешно сказать, но многие до сих пор считают поэта Александра Пушкина чуть ли не борцом с режимом. Откуда идёт этот миф, понятно — из вот таких, например, сведений в советских учебниках (ссылка):

В реальности дела обстояли с точностью до наоборот. Николай I покровительствовал Пушкину, и в дневнике поэта хватает записей в духе «Царь дал мне взаймы 20 000 на напечатание “Пугачева”. Спасибо».

Также у главного поэта России есть, например, вот такое стихотворение:

Друзьям (Нет, я не льстец…)

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.

О нет, хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный:
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.

Текла в изгнаньи жизнь моя,
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Простёр — и с вами снова я.

Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленьи,
Ему хвалы не воспою?

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:
Он горе на царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.

Он скажет; презирай народ,
Глуши природы голос нежный,
Он скажет: просвещенья плод –
Разврат и некий дух мятежный!

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

«Простёр царственную руку» — это про ссылку в Михайловском, куда поэта отправил Александр I, и из которой его вернул Николай I. Также Николай I стал личным цензором поэта и дал ему доступ в архивы для работы над историческими сочинениями. Хоть Пушкин и сохранил свою склонность к вольнодумским шалостям, но личное покровительство императора служило ему надёжной защитой от судебного преследования.

Поэт, как видно хотя бы из процитированного стихотворения, к тридцати годам стал крепким государственником — что совершенно нормально для человека умного и увлекающегося историей. Что касается роковой дуэли с Дантесом, то уж в ней-то Николай I точно не виноват. Более того: после гибели поэта император назначил пенсию его жене и устроил будущее его детей.

Источник: Место для дискуссий


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05.22 / Мнение: Бои за Новотошковское

11.02.22 / Ларек не просто открывается

17.07.20 / Мнение: Начальник полиции Нью-Йорка стоял на коленях за черных – и получил по голове

02.09.20 / Поклонники Эда Ширана разгадали тайну имени его первенца

04.09.22 / Говоря о выборах, Трамп признал правоту высказывания, якобы произнесённого Лениным

05.03.21 / Елизавета II, принц Уильям и Кейт Миддлтон выйдут в телеэфир перед премьерой интервью Меган Маркл и принца Гарри

29.10.22 / Шольца заподозрили в подрыве санкционного режима против России

27.06.22 / Мнение: Трамп и респы – выстрел себе в ногу

04.03.22 / ДНР: ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в республике

01.07.22 / DWN – фатальная ошибка — в Германии возмущены планами ЕС запретить двигатели внутреннего сгорания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика