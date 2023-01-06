 

Премьер Японии Кисида заявил о возможном визите на Украину

06.01.2023, 13:50, Новости дня
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Японский премьер-министр Фумио Кисида объявил, что рассмотрит возможность визита на украинскую территорию, он подчеркнул, что при визите учтет разные обстоятельства.

На данный момент насчет поездки еще «ничего не решено», но возможность посещения Украины будет изучена с учетом разных вариантов того, как может сложиться ситуация, сказал Кисида, передает ТАСС.

«Я хочу изучить [этот вопрос] с учетом различных [вариантов того, как может сложиться] ситуация», – сказал он журналистам после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что на этот счет еще «ничего не решено».

Он пояснил, что в ходе разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Япония сделает все, чтобы помочь Украине пережить зиму и «защитить жизни украинцев».

До этого офис президента Украины заявлял, что японский посол в Киеве получал приглашение для премьер-министра Кисиды от имени Зеленского.

Ранее Кисида отмечал, что мир находится в исторической поворотной точке, в том числе из-за ситуации в Украине и пандемии коронавируса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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