 

Стало известно о начале демонтажа памятника Ломоносову в Днепре

06.01.2023, 13:50, Новости дня
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В украинском городе Днепр начался снос памятника русскому ученому Михаилу Ломоносову, сообщило украинское издание «Общественное. Днепр».

Ранее в городе были снесены памятники советскому летчику Валерию Чкалову, писателю Максиму Горькому, поэту Александру Пушкину, передает РИА «Новости».

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что связанные с Россией и СССР памятники перенесут на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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