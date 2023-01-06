Стало известно о начале демонтажа памятника Ломоносову в Днепре
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В украинском городе Днепр начался снос памятника русскому ученому Михаилу Ломоносову, сообщило украинское издание «Общественное. Днепр».
Ранее в городе были снесены памятники советскому летчику Валерию Чкалову, писателю Максиму Горькому, поэту Александру Пушкину, передает РИА «Новости».
Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что связанные с Россией и СССР памятники перенесут на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет