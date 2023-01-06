Стало известно о начале демонтажа памятника Ломоносову в Днепре

В украинском городе Днепр начался снос памятника русскому ученому Михаилу Ломоносову, сообщило украинское издание «Общественное. Днепр».

Ранее в городе были снесены памятники советскому летчику Валерию Чкалову, писателю Максиму Горькому, поэту Александру Пушкину, передает РИА «Новости».

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что связанные с Россией и СССР памятники перенесут на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».

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