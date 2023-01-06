Мнение: Кремль проболтался



Путин и назначенные им же главы ХерНР, ДНР, ЛНР и ЗапНР счастливы, что подписали “договора о вхождении в РФ” 30 сентября 2022 г.

Путин издал Указ:

“Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине”.

Все-таки они там в Кремле окончательно теряют связь с реальностью и уже сегодня не помнят, что говорили вчера – в итоге противоречат сами себе, но растеряны настолько, что этого не замечают! Вот этот текст Указа – официальнее некуда, опубликован на сайте Кремлин.ру. “По всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине”.

Хм… А они еще помнят, по случаю какого мероприятия сумасшедший Охлобыстин, стоя на Красной площади, орал в конце сентября “Гойда!!”? Я напомню – там был устроен шабаш по поводу “присоединения к РФ четырех новых субъектов Федерации – Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей”. Даже в Конституцию РФ тут же вписали эти “новые субъекты”.

Теперь смотрим – а где, собственно, проходит эта “линия соприкосновения” украинских и российских войск? В Херсонской области, в Запорожской области, в Донецкой области, в Луганской области… ТОЛЬКО там. Прочие области, например Харьковская, нынче полностью под контролем ВСУ, и никаких “боевых соприкосновений” в них нет.

Другими словами, если иметь в виду картину мира российского официоза, все линии соприкосновения, то есть фронты, сейчас, 6 января 2023 года, когда вышел Указ, расположены… в России, а не на Украине! А Указ президента как раз как бы отрицает все “территориальные приобретения” РФ 2022 года, признавая, что войска РФ “соприкасаются” с ВСУ… на территории Украины!

Чудесно. Ты реальность в дверь – а она в окно. Скорее бы пришло полное осознание.

Но вообще то, что случилось, называется “проговорка”. Люди, “подписывающие указы” от имени президента (и, видимо, сам президент) попросту проболтались о том, как ОНИ САМИ представляют себе ситуацию “вдоль линий боевого соприкосновения”.