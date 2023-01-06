Роспотребнадзор выявил огромную партию контрафактных ёлок

В Москве и области выявлена огромная партия контрафактных ёлок, не отвечающих санитарным и технологическим требованиям.

Фальшивые деревья, уже успевшие разойтись по квартирам россиянам, отличаются несколько иной формой ветвей и иголок. У них также отсутствует насыщенный запах – некоторые особо циничные продавцы маскировали этот признак китайскими спреями-освежителям воздуха с хвойными ароматами, которые быстро выветривались.

Как подчёркивают в Роспотребнадзоре, у натуральной ёлки должны быть насыщенные, но не резкие еловые запах и вкус без химических ноток в послевкусии. Форма ветвей и иголок должна соответствовать классической. Сомневающимся рекомендуется сравнить с описанием из энциклопедии, выпущенной не позже 1994 года. Ощущение праздника от фальшивого дерева по сравнению с оригиналом снижено на 25-60 процентов.

В настоящий момент по всей стране проводятся масштабные проверки. Если у вашей ёлки обнаружены признаки контрафактного изделия, необходимо сообщить об этом факте в государственные службы. Особое беспокойство специалистов вызывает тот факт, что контрафактные деревья могут быть инвазивным видом растений, потенциальный вред от которого сравним с вредом от борщевика Сосновского.

Если опасность подтвердится, централизованный сбор и утилизация елей при помощи волонтёров стартуют не ранее 16 января – то есть, в тот период, когда ни один человек ещё и не помыслит о том, чтобы вынести дерево самостоятельно. Граждан просят не беспокоиться, если к концу месяца они будут встречать на улицах группы людей в противогазах и костюмах ОЗК.

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