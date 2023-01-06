Хорошая девчонка досталась Омарову – Личное мнение

Единственный неприятный вопрос Курбану Омарову, который я не озвучила, в том, почему он не в Таиланде на Новой год.

Нет, ну согласитесь, если я присвоила ему звание хорошего отца, он должен на праздники повидаться с дочерью!



Фото: Соцсети

И что бы вы думали? Правильно, бросив все свои бизнесменские дела, отец полетел к ребёнку.

Ксюнделю не сидится на месте. Наверное, ей недостаточно развлечений, которые проходят сейчас в столице. Она, поругавшись с мамкой, улетела в Тай и мучается там от джетлага.

Курбану Омарову не осталось ничего, кроме того, чтобы тоже полететь в Таиланд. Взял свою новую женщину и — в путь!

Устал, конечно — перелёт-то долгий. Но ради дочери, ради того, чтобы повидаться с ней, хороший отец Омаров сделал это.

Теперь к Курбану вопросов нет. Хороший отец — доказано.

Но что тут особенно замечательно — новая женщина Курбана. Не возражая, она собрала вещи и последовала за Омаровым через полсвета.

Надо, сказал Омаров. Летим, ответила женщина.

Вот мне почему-то кажется, что окажись Ксюндель на месте этой девушки, она бы не полетела. Начала бы кочевряжиться, ругаться, скандалить и вообще. Характер такой, с бревна — ничего не поделаешь.

Девушку хвалю даже больше Омарова. Молодец.

А вы бы как поступили в такой ситуации? Как Ксюндель или как новая девушка? Полетели бы в Таиланд, чтобы ваш мужик смог провести время со своей дочерью?

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