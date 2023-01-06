Мантуров пообещал восстановление судоремонтного завода и порта в Мариуполе
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Вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров во время рабочей поездки в ДНР заявил, что в Мариуполе будет восстановлена работа Азовского судоремонтного завода и порта, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Вице-премьер Денис Мантуров с рабочей поездкой прибыл в ДНР, где совместно с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетил Азовский судоремонтный завод, Мариупольский морской торговый порт, предприятия «Азовмаш» и «Ингаз», завод им. Ильича.
Глава Минпромторга во время посещения Мариуполя отметил, что работа Азовского судоремонтного завода и порта совместными усилиями с заводами из других российских регионов будет восстановлена. Он выразил мнение, что необходимо комплексно рассмотреть работу промышленных предприятий региона, отметил в своем Telegram-канале Денис Пушилин.
Напомним, в конце июля прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин представил президенту Владимиру Путину план полного восстановления Мариуполя в течение трех лет. Предполагается реконструировать 90 социальных объектов, построить новый транспортно-пересадочный узел, куда войдут железнодорожный вокзал, морской порт и трамвайные линии.
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