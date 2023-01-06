 

Мантуров пообещал восстановление судоремонтного завода и порта в Мариуполе

06.01.2023, 12:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров во время рабочей поездки в ДНР заявил, что в Мариуполе будет восстановлена работа Азовского судоремонтного завода и порта, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Вице-премьер Денис Мантуров с рабочей поездкой прибыл в ДНР, где совместно с  врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетил Азовский судоремонтный завод, Мариупольский морской торговый порт, предприятия «Азовмаш» и «Ингаз», завод им. Ильича.

Глава Минпромторга  во время посещения Мариуполя отметил, что работа Азовского судоремонтного завода и порта совместными усилиями с заводами из других российских регионов будет восстановлена. Он выразил мнение, что необходимо комплексно рассмотреть работу промышленных предприятий региона, отметил в своем Telegram-канале Денис Пушилин.

Напомним, в конце июля прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин представил президенту Владимиру Путину план полного восстановления Мариуполя в течение трех лет. Предполагается реконструировать 90 социальных объектов, построить новый транспортно-пересадочный узел, куда войдут железнодорожный вокзал, морской порт и трамвайные линии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09.20 / Пентагон назвал срок вывода около половины войск США из Афганистана

15.04.21 / “Невозможно понять, что у Путина в голове”. Полный текст интервью экс-замгенсекретаря НАТО Вершбоу Алесе Бацман

19.12.22 / СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Харцызск из HIMARS

11.10.21 / “Надеюсь, таким образом я заставлю людей проходить регулярные обследования”. Доэрти показала, как выглядела во время химиотерапии

30.01.22 / МИД Словакии рекомендовал воздержаться от поездок на Украину и в Крым

03.07.22 / В России за сутки госпитализировали 510 человек с коронавирусом

15.09.21 / NBC – «дети одного и того же нечистого духа» — Буш сравнил американских экстремистов с зарубежными

29.07.21 / Население Украины к 2030 году составит 36 млн человек – демограф

26.06.20 / Проголосовавший по поправкам Миронов заявил о развороте государства в сторону человека

28.04.21 / “Ходишь как крот”. Loboda высказалась о прическе Крапивиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика