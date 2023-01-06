Папа римский поддержал предложение Путина о прекращении огня на Рождество

Папа римский поддержал идею президента РФ о прекращении огня в Украине на период Рождества и предложил его продлить до Крещения, сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

Севастьянов сообщил, что общался с папой римским Франциском по поводу призыва РФ о прекращении огня в Рождество. По его словам, понтифик поддержал инициативу, и считает, что рождественское перемирие надо продлить до 20 января и прекратить какие-либо боевые действия, передает РИА «Новости».

Напомним, президент Владимир Путин, учитывая обращение Святейшего патриарха Кирилла, поручил ввести режим прекращения огня в Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого министр обороны Сергей Шойгу распорядился ввести такой режим на 36 часов.

Украинский президент Владимир Зеленский отверг призыв Путина к прекращению огня на Рождество. Он заявил, что предложение РФ якобы является попыткой «скрыть в тишине подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы». США и ЕС также раскритиковали предложение России.

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