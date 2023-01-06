Лукашенко посетил место размещения российской части совместной группировки войск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский под Барановичами в Брестской области, где размещается российская часть совместной группировки войск.

Он заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей и соединений региональной группировки. Представитель российских ВС сообщил, что на белорусских полигонах республики были «проведены учения, командно-штабные тренировки в рамках проведения тренировок союзных сил», передает «БелТА».

Совместные учения провели танковые и мотострелковые подразделения, а также подразделения ПВО.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что Минск и Москва в рамках обеспечения безопасности Союзного государства наращивают региональную группировку войск.

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