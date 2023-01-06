 

Владельцев PlayStation 5 предупредили, что при вертикальной установке консоли могут возникнуть проблемы

06.01.2023, 12:19, Разное
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Блогер 68Logic уже более десяти лет занимается ремонтом игровых консолей во Франции и предупредил владельцев PlayStation 5 об опасности вертикальной установки системы.

Блогер 68Logic уже более десяти лет занимается ремонтом игровых консолей во Франции и предупредил владельцев PlayStation 5 об опасности вертикальной установки системы.

“Не ставьте свою PS5 вертикально. Результат будет следующим: в системе охлаждения появится жидкий металл”, – написал эксперт и приложил фотографию одной из поврежденных консолей Sony.

По его словам, такая проблема возможна, несмотря на то, что и процессор, и радиатор PlayStation 5 плотно прижаты для предотвращения “утечек”.
Мастер также заверил, что горизонтальная установка консоли не повлечет за собой никаких последствий, поскольку жидкий металл останется на месте даже после перегрева приставки. “Утечка” или потеря жидкого металла из консоли может привести к тому, что она не перестанет работать, но приведет к таким заметным проблемам, как повышенный нагрев и энергопотребление. Кроме того, повышается риск короткого замыкания.

По данным 68Logic, проблема вызвана неидеальной конструкцией PlayStation 5, хотя компания Sony заявила, что консоль PlayStation 5 может быть установлена вертикально или горизонтально. Во многих рекламных видеороликах она показана именно стоящей вертикально, для этого каждая PlayStation 5 поставляется со специальной подставкой.


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