 

Эксперты: Россияне возьмут в ипотеку в 2023 году около 4,9 трлн рублей

06.01.2023, 12:19, Разное
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Егор Лопатин (заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР) заявил, что “при отсутствии новых макропотрясений” объем выдачи ипотеки может достичь 4,5-5 триллионов рублей в 2023 году – примерно на уровне 2022 года.

Аналогичный прогноз дает Ксения Якушкина (директор по банковским рейтингам, Эксперт РА). Она считает, что объем ипотеки 2023 года не превысит ее оценки в 4,5 триллиона рублей Это связано с ростом стоимости кредитов и нестабильной геополитической обстановкой, оба фактора повлияют на количество займов.

В этом финансовом году специалисты АКРА ожидают наименьший объем выдачи ипотеки. Это примерно 3,5 триллиона рублей без учета погашений. Основными препятствиями для увеличения ипотечного кредитования станут высокие цены на недвижимость, снижение фактических доходов населения и менее выгодные льготные условия. Кроме того, прекращение действия программ застройщиков по ставкам, близким к нулю. Также наблюдается значительное снижение спекулятивного спроса на недвижимость.

Банки “Зенит” и АТБ дают более высокие прогнозы – от 5 до 5,3 трлн. рублей. Зенит”, например, прогнозирует кредитование в этом году на уровне до 5,3 триллиона рублей, а Татьяна Савеленко, директор департамента розничных продуктов АТБ, ожидает показатель в 5-5,2 триллиона рублей.


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