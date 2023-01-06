“Позорят нашу страну”: Запашный прошелся катком по Меладзе и Звягинцеву

Народный артист России, член Совета при президенте по культуре и искусству Эдгард Запашный дал расширенное интервью, в котором прокомментировал происходящие трансформации в сфере российской культуры и шоу-бизнеса.

По словам Запашного, спецоперация показала истинное лицо многих звезд и открыла их настоящие намерения. В качестве примера артист привел недавний инцидент в ОАЭ с Валерием Меладзе, когда он практически на автомате произнес националистический лозунг. В ответ на фразу зрителя “Слава Украине!” он не раздумывая ответил ему приветствием “Героям слава!”. По словам Запашного, если бы не спецоперация, люди не узнали бы многих звезд.

В тот е список артист отнес актрису Чулпан Хаматову, которая получала свои награды из рук президента Владимира Путина, после чего публично обесценила их.

“Мы продолжали бы за государственный бюджет снимать позорящие нашу страну фильмы, такие как “Левиафан”. А потом поздравляли бы режиссера Андрея Звягинцева с получением международных наград за такое мерзкое кино”, – заявил Запашный.

Кроме того, Россия никогда не увидела бы истинное лицо настоящих патриотов Николая Баскова, Юлии Чичериной и Юлии Барановской, которые лично приезжали в Донбасс и проводят там время часто. Запашный отметил и возросшее единство разных народов России – якутов, тувинцев, дагестанцев, которые встали за свою страну.