Принц Гарри о первом сексе, вредных привычках и отношениях Уильяма и Кейт — громкие заявления из грядущих мемуаров

Об употреблении запрещенных веществ…

38-летний принц Гарри признался, что в подростковом возрасте экспериментировал с наркотиками.

Примерно в это время я принимал кокаин. Это было не очень весело, и это не сделало меня счастливым, ведь казалось, это забавляло всех вокруг, а меня это заставило почувствовать себя другим. Впрочем, в этом и заключалась главная цель.

О потере девственности…

Герцог рассказал, как лишился невинности с “пожилой женщиной”, чье имя осталось в секрете.

Она любила лошадей и относилась ко мне не так, будто я молодой жеребец. Это было сумбурно, а в конце она шлепнула меня по заднице. Среди прочего, многое в этом было неправильно. Это произошло на лужайке за оживленным пабом.

О тайной встрече с братом на похоронах принца Филиппа…

Оказывается, что в день похорон своего деда, герцога Эдинбургского, Гарри впервые после “мегзита” тайно увиделся с принцем Уильямом.

Я посмотрел на Вилли, по-настоящему посмотрел на него, возможно, впервые с тех пор, как мы были маленькими. Я рассматривал каждую деталь: например, его знакомый хмурый взгляд, который всегда был нормой в его отношениях со мной, – написал герцог, подчеркнув, что сходство Уильяма с матерью, принцессой Дианой, с годами практически сошло на нет.

По словам Гарри, между ними завязался диалог, который ни к чему не привел.

Я спросил у него: “Мой дорогой брат, мой заклятый враг, как мы пришли к этому? Вилли, это должен был быть наш дом. Мы собирались провести здесь остаток наших жизней”. Я чувствовал непреодолимую усталость. Я хотел вернуться домой.

Ты ушел, Гарольд, – ответил Уильям. – И, честно говоря, я так и не понял почему.

О нашумевшем маскарадном костюме…

Еще будучи 20-летним герцог попал в заголовки буквально всех мировых таблоидов, после того как нарядился в нацистскую форму на костюмированную вечеринку. В мемуарах Гарри утверждает, что на выбор спорного образа его надоумили принц Уильям и Кейт Миддлтон. К слову, сам Уильям появился на том мероприятии в костюме льва.

Я позвонил Вилли и Кейт, спросил, что они посоветуют мне. А они ответили, что нацистскую форму.

О свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон….

Принц и принцесса Уэльские поженились в 2011 году. По словам Гарри, после бракосочетания его брат стал другим человеком.

Брат, которого я сопровождал в Вестминстерское аббатство тем утром, ушел навсегда. Кто мог бы это отрицать? Он никогда больше не будет первым в своем роде Вилли. Мы никогда больше не прокатимся вместе по сельской местности Лесото. Мы никогда больше не будем жить в пропахшем лошадьми коттедже. Кто разлучит нас? Жизнь, вот кто.

По словам герцога, церемония бракосочетания Уильяма и Кейт осталась в его памяти “белым пятном”.

Помню, как они исчезли за дверью в экипаже, который доставит их в Букингемский дворец в вечное партнерство, в котором они поклялись. И я подумал: “Прощай”.

О знакомстве Уэльских с Меган Маркл…

Принц признался, что был удивлен холодности брата и его жены при первой встрече с Меган, ведь, по его словам, они были большими поклонниками сериала “Форс-мажоры”, в котором та играла одну из ролей.

Ее объятья полностью вывели его из себя. Он отшатнулся. Вилли не часто обнимал незнакомцев. В то время как Мэг обнимала большинство незнакомцев. Да, при встрече с моей бабушкой [королевой Елизаветой II] я ясно дал понять — это королева. Но когда я знакомил ее с братом, это должен был быть просто Вилли, который любит “Форс-мажоры”. Я беспокоился не о том, о чем нужно. Я думал, они будут преследовать Меган, чтобы получить автограф, а они просто не приняли ее в семью.

О насмешках принца Уильяма по поводу ментального здоровья Гарри…

Герцог вспомнил, как брат стал свидетелем его первой панической атаки. Впрочем, Уильям отнесся к приступу Гарри несерьезно.

Я был агорафобом. Что крайне неудобно, учитывая мою общественную роль. После одной речи, которой нельзя было избежать, и во время которой я чуть не упал в обморок, Вилли подошел ко мне за кулисами и, посмеиваясь, сказал: “Гарольд! Посмотри на себя! Ты промок насквозь”.

О соперничестве между Кейт Миддлтон и Меган Маркл…

Гарри вспомнил одно из мероприятий, на котором они присутствовали парами.

Несколько дней спустя в прессе разгорелся спор. Что-то насчет того, что Мэг поддерживает #MeToo, а Кейт не поддерживает — и все это было подано через их наряды. Думаю, что это вывело Кейт из себя, заставив ее и всех остальных понять, что теперь ее постоянно будут сравнивать с Мэг.

Герцог описал один из моментов, по его мнению, хорошо иллюстрирующих отношение принцессы Уэльской к Меган Маркл. Когда последняя попросила Кейт одолжить помаду, принцесса побрезговала.

Кейт, застигнутая врасплох, полезла в свою сумочку и неохотно вытащила маленький тюбик. Мэг выдавила немного на палец и приложила к губам. Кейт поморщилась.

Скандальные мемуары принца Гарри “Запасной” (“Spare”) увидят свет 10 января.