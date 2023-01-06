 

От черных точек, для отшелушивания и не только: рецепты масок для лица с простой пищевой содой

06.01.2023, 11:30, Разное
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Проблемы с кожей беспокоят многих. Одна из них заключается в появлении черных точек. Есть немало способов борьбы с такой неприятностью. Например, домашние маски. Вот несколько простых рецептов эффективных средств от черных точек с пищевой содой.

Почему продукт используется для масок?

Сода, или бикарбонат натрия, обладает отшелушивающими свойствами. Благодаря этому качеству, продукт нередко используется в составе домашних средств для ухода за кожей.

Сода помогает избавиться от угревой сыпи. Она устраняет черные точки. Бикарбонат натрия также обладает антибактериальным действием.

Средство для борьбы с угревой сыпью

При наличии прыщей можно попробовать простую и бюджетную маску на основе соды. Маленькую ложку продукта соединяют с таким же количеством воды. Перемешивают до появления пастообразной массы. Очищают кожу при помощи средства для умывания. И наносят пасту из пищевой соды на ту область лица, где есть прыщи. Оставляют маску на две-три минуты. А затем смывают ее теплой водой. Средство немного расширяет поры. Поэтому после его применения следует натереть лицо кубиком льда. И нанести на кожу тоник. Можно смазать лицо легким увлажняющим кремом. Это надо сделать в том случае, если кажется, что после соды кожа стала сухой.

Для достижения ощутимого эффекта маску применяют не менее 2 раз в неделю.

Другой рецепт от угрей и черных точек

Для приготовления маски следует смешать 2 чайные ложки соды с небольшим количеством минеральной воды. Растереть ингредиенты до появления массы с пастообразной текстурой. Нанести средство на область носа и другие участки лица, на которых есть черные точки или прыщи.

Дать маске полностью высохнуть. А затем смыть ее теплой водой.

Пилинг для лица с содой и медом

Для его приготовления 3-4 столовых ложки соды смешивают с большой ложкой меда.

Добавляют немного воды. Растирают компоненты до однородности. Наносят на лицо и оставляют примерно на десять минут, до полного высыхания. А затем удаляют маску теплой или прохладной водой. Наносят на лицо тоник. При необходимости смазывают кожу легким увлажняющим кремом. Желательно использовать такую маску вечером.

Средство для жирной кожи

Для приготовления маски 2 столовые ложки соды смешивают с большой ложкой лимонного сока. Добавляют немного воды.

Растирают до образования пасты. Наносят на лицо. Оставляют на четверть часа и смывают теплой водой. Если после применения маски сохнет кожа, средство можно дополнить двумя-тремя каплями оливкового масла.

Маски на основе соды экономичные, простые в применении. Они позволяют устранить проблемы с кожей, делают ее красивее и здоровее.


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