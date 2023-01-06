 

СМИ заявили о потери Западом ведущей роли на мировой арене

06.01.2023, 11:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

О потери Западом главной роли на мировой арене свидетельствует беспрецедентное восстание незападных стран против установленного США и ЕС порядка, пишет журналист Йорг Кронауэр в Junge Welt.

Издание приводит слова декана Института финансовых исследований при Китайском народном университете Вана Вэнь, который говорит, что 2022 год стал годом «девестернизации».

Автор статьи утверждает, что наиболее ярким свидетельством этой тенденции стал отказ большинства стран мира вводить антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».

То, что ни одна из незападных стран мира не ввела против РФ санкции, демонстрирует стремление остального мира к самостоятельности. Это стало возможным, так как все больше и больше незападных государств прежде всего Китай, Индия и Россия – растут экономически. При этом сам Запад утрачивает лидерство в экономической сфере.

Напомним, после начала спецоперации страны Запада решили изолировать Россию, введя санкции. Однако страны Ближнего Востока не только не присоединились к санкциям, но и стали активнее развивать отношения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Ближний Восток пошел наперекор Западу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04.21 / Степанов заявил, что в Украине нет проблем с госпитализацией больных COVID-19

11.11.20 / Помпео напомнил мировым лидерам о действующем президенте США

08.06.21 / Порошенко приписал себе организацию встречи Байдена и Зеленского

17.06.21 / Байден сообщил, что заявил Путину о непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины

01.12.21 / Главе ЛНР вручили удостоверение члена партии «Единая Россия»

25.08.21 / О статусе беженца в Украине попросили уже 65 эвакуированных афганцев – Госпогранслужба

06.12.21 / Россияне выразили отношение к цифровизации

06.09.21 / Бутусов: Почему Порошенко до сих пор не говорит, кто договаривался с Путиным о “зеленом коридоре” в Иловайске?

13.08.21 / Молдавские военные примут участие в параде, посвященном Дню Независимости Украины

09.03.22 / Volkswagen начал продажи в Европе нового минивэна Multivan T7 с дизельным мотором 2.0

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика