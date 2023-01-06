СМИ заявили о потери Западом ведущей роли на мировой арене

О потери Западом главной роли на мировой арене свидетельствует беспрецедентное восстание незападных стран против установленного США и ЕС порядка, пишет журналист Йорг Кронауэр в Junge Welt.

Издание приводит слова декана Института финансовых исследований при Китайском народном университете Вана Вэнь, который говорит, что 2022 год стал годом «девестернизации».

Автор статьи утверждает, что наиболее ярким свидетельством этой тенденции стал отказ большинства стран мира вводить антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».

То, что ни одна из незападных стран мира не ввела против РФ санкции, демонстрирует стремление остального мира к самостоятельности. Это стало возможным, так как все больше и больше незападных государств прежде всего Китай, Индия и Россия – растут экономически. При этом сам Запад утрачивает лидерство в экономической сфере.

Напомним, после начала спецоперации страны Запада решили изолировать Россию, введя санкции. Однако страны Ближнего Востока не только не присоединились к санкциям, но и стали активнее развивать отношения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Ближний Восток пошел наперекор Западу.

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