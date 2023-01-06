 

В Белгородской области ребенок умер от ОРВИ из-за нежелания родителей обратиться к врачу

06.01.2023, 11:06, Новости дня
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В Белгородской области ребенок заболел ОРВИ и скончался после самолечения и из-за нежелания родителей обращаться к врачу, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Иконников написал в соцсети, что причиной смерти ребенка стало самолечение от ОРВИ. По его словам, родители долгое время не обращались за медицинской помощью к специалистам.

Чиновник призвал не допускать подобных ошибок, и не заниматься самолечением любых заболеваний, включая простудные, как у взрослых, так и у детей.

Напомним, ранее в РФ решили запустить бесплатное тестирование на грипп и ОРВИ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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