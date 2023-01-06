В Белгородской области ребенок умер от ОРВИ из-за нежелания родителей обратиться к врачу
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В Белгородской области ребенок заболел ОРВИ и скончался после самолечения и из-за нежелания родителей обращаться к врачу, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
Иконников написал в соцсети, что причиной смерти ребенка стало самолечение от ОРВИ. По его словам, родители долгое время не обращались за медицинской помощью к специалистам.
Чиновник призвал не допускать подобных ошибок, и не заниматься самолечением любых заболеваний, включая простудные, как у взрослых, так и у детей.
Напомним, ранее в РФ решили запустить бесплатное тестирование на грипп и ОРВИ.
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