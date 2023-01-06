 

Медведь убил сотрудника зоопарка в Узбекистане

06.01.2023, 11:06, Новости дня
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Сотрудник зоопарка в Андижанской области на востоке Узбекистана погиб после нападения медведя, сообщила пресс-служба ОВД области.

Работник зашел в вольер. Чтобы покормить хищника. Медведь бросился мужчине на шею и укусил, от тяжелых травм сотрудник скончался на месте, передает РИА «Новости».

По факту инцидента начато расследование.

Накануне сообщалось, что в сочинском цирке лев во время представления напал на дрессировщика, животных разогнали, а мужчина получил незначительные травмы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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