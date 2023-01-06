Медведь убил сотрудника зоопарка в Узбекистане
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Сотрудник зоопарка в Андижанской области на востоке Узбекистана погиб после нападения медведя, сообщила пресс-служба ОВД области.
Работник зашел в вольер. Чтобы покормить хищника. Медведь бросился мужчине на шею и укусил, от тяжелых травм сотрудник скончался на месте, передает РИА «Новости».
По факту инцидента начато расследование.
Накануне сообщалось, что в сочинском цирке лев во время представления напал на дрессировщика, животных разогнали, а мужчина получил незначительные травмы.
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