Медведь убил сотрудника зоопарка в Узбекистане

Сотрудник зоопарка в Андижанской области на востоке Узбекистана погиб после нападения медведя, сообщила пресс-служба ОВД области.

Работник зашел в вольер. Чтобы покормить хищника. Медведь бросился мужчине на шею и укусил, от тяжелых травм сотрудник скончался на месте, передает РИА «Новости».

По факту инцидента начато расследование.

Накануне сообщалось, что в сочинском цирке лев во время представления напал на дрессировщика, животных разогнали, а мужчина получил незначительные травмы.

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