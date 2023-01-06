“Фильм ужасов”: Обколотое тело с дырками еле двигающейся Андреевой нашли в кабинете врача

Знаменитая ведущая новостей всерьез заставила переживать своих поклонников – настолько, что многие, увидев ее, признались, что им “больно смотреть”. Всему виной видео, которое Екатерина Андреева опубликовала на своей странице в социальных сетях.

Посмотрев его, россияне нашли звезду телеэкрана в довольно необычных условиях: ее обколотое иглами тело с дырками от проникновения в кожу лежало в кабинете врача. Благо, острые предметы были только на лице. Из-за их обилия теледива еле двигалась: не парализованными остались ее моргающие глаза и произносящий слова рот, а каждая мышца лица буквально замерла.

Кажется, что Екатерина Андреева предугадала испуг публики и решила заранее объяснить, что же такое с ней творится. Как оказалось, это очередная процедура для поддержания молодости, ведь в 61 год звезда новостей продолжает выглядеть безупречно.

Так что, в начале нового года теледива отправилась на иглоукалывание и, судя по ее спокойному виду, не испытала дискомфорта. Она даже умудрялась шутить, сравнивая себя с дикобразом.

Чего не скажешь о россиянах, многие из которых принялись писать в комментариях, мол, зачем показывать такое всему миру. Знаменитость же преследовала одну цель – просветить народ и рассказать о такой необычной процедуре. Конечно, кто-то подчерпнул для себя полезную информацию, а кого-то ужаснуло увиденное.

“Боже мой. Вы конечно красивая женщина, но зрелище напомнило фильм ужасов “Восставший из ада”, брр”, – пишут пользователи под постом Екатерины Андреевой.