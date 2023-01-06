 

Принц Гарри рассказал о драке с братом из-за Меган Маркл

06.01.2023, 10:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В распоряжение The Guardian до начала продаж попал текст грядущих мемуаров принца Гарри под названием “Запасной” (“Spare”). И он полон сюрпризов. В одном из отрывков герцог Сассекский вспоминает потасовку с родным братом, принцем Уильямом, которая завязалась между ними на фоне ссоры из-за его супруги Меган Маркл. По словам Гарри, конфликт произошел на территории Кенсингтонского дворца в 2019 году. Обсуждая борьбу Сассекских с назойливой прессой, Уильям назвал Меган “тяжелой, грубой и резкой”, на что Гарри обвинил его в том, что тот и сам буквально повторяет скандальные заголовки СМИ. В ответ Уильям схватил его за воротник и повалил на пол.

Все произошло очень быстро. Он схватил меня за воротник и повалил на пол. Я приземлился на собачью миску, которая треснула под моей спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал так некоторое время, ошеломленный, а затем встал и сказал ему убираться отсюда, – вспомнил Гарри.

Мемуары Гарри написал совместно с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером. Книга поступит в продажу на следующей неделе, 10 января. По словам королевских экспертов, новый потенциальный бестселлер вызывает серьезные опасения в Букингемском дворце. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07.20 / Меган Маркл и принц Гарри подали в суд на папарацци за фотографии сына Арчи, сделанные на территории их дома

03.12.22 / “Еще жива”: черное тело запутавшейся в ветках Цымбалюк-Романовской наконец обнаружили

28.09.21 / В офис, на прогулку с друзьями и магазин: как носить штаны-шаровары с майками, кроссовками и не только

08.05.22 / Заговор от болезни, обряд от завистников: какие ритуалы надо проводить в День девяти целителей

15.10.22 / В Новосибирске откроют завод по производству плоскогубцев для переключения каналов

17.05.22 / Представлены специальные повязки для лечения диабетических язв

03.11.22 / Задушили? В поселке под Челябинском нашли труп младенца

03.01.23 / Заменят мешковатые момы и станут главным джинсовым трендом 2023: тренды и особенности слоучей – хита нового года

19.07.22 / Чиновников будут лишать премии при выявлении на территории их района заболевших оспой обезьян

03.10.22 / Друзья Марго Робби и Кары Делевинь сломали руку фотографу, который преследовал девушек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика