Инфекционист завил о низкой вероятности появления нового штамма COVID

На сегодняшний день вероятность появления нового штамма COVID-19, который вытеснит «омикрон», низкая, но такую возможность нельзя полностью исключать, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

Он отметил, что теоретически появление такого штамма возможно, однако вероятность невысока, передает РИА «Новости».

Вознесенский пояснил, что если в будущем будет развиваться только линия «омикрон», то вероятность повторных случаев заболевания крайне низкой. Однако если у людей не будет иммунитета после болезни или вакцинации, то рост заболеваемости возможен в определенных регионах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в составе омикрон-штамма COVID появляются еще более заразные варианты вируса, которых в РФ пока не обнаружили.

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