 

Слова главы МИД Германии Бербок о Путине разозлили пропутинских пользователей Сети

06.01.2023, 10:15, Новости дня
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Негативная реакция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на предложение президента РФ Владимира Путина о временном прекращении огня в Украине вызвала критику со стороны пользователей Twitter (заблокирован в России).

«Похоже, она либо вообще не знает, чего хочет Путин, либо намеренно игнорирует. Неудивительно, что мирные переговоры также категорически отвергаются», – цитирует одного из комментаторов РИА «Новости».

«Поведение Запада ежедневно уносит человеческие жизни. Если бы США и ЕС хотели мира, они бы прекратили вооружать Украину. Остановите, наконец, это безумие», – добавил еще один пользователь.

«Почему бы вам просто не выступить за продление режима прекращения огня? Очень странное поведение», – добавили другие.

«Если бы Германия хотела активно добиваться мира, то использовала бы дипломатию, а не поставку вооружений», – отметил комментатор.

Бербок ранее заявила, что если бы Путин хотел мира, то он бы вывел российские войска с территории Украины, и конфликт был бы завершен.

Напомним, президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня в Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого министр обороны Сергей Шойгу распорядился ввести такой режим на 36 часов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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