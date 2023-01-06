При стрельбе возле ресторана в США пострадали десять человек

Порядка десяти человек были ранены в результате стрельбы возле популярного ресторана в городе Майами-Гарденс в США, предварительно ЧП произошло во время съемок музыкального видео, сообщила местная газета Miami Herald со ссылкой на полицию.

По данным издания, в полиции заявили, что причины стрельбы возле ресторана пока неизвестны, по предварительным данным, ранено не менее десяти человек, точное число пострадавших уточняется, передает РИА «Новости».

Между тем, начальник полиции Майами-Гарденс Дельма Ноэль-Пратт заявила, что за пределами ресторана снималось некое видео, сообщения о том, что происшествие произошло во время съемок клипа, появилось в соцсетях. Информацию о том, что были ранены рэпер Rob49 и его телохранитель Montana полиция пока не подтвердила.

Ранее три человека погибли, еще один пострадал в результате стрельбы в городе Питтсбург американского штата Пенсильвания.

—