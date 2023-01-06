 

При стрельбе возле ресторана в США пострадали десять человек

06.01.2023, 10:15, Новости дня
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Порядка десяти человек были ранены в результате стрельбы возле популярного ресторана в городе Майами-Гарденс в США, предварительно ЧП произошло во время съемок музыкального видео, сообщила местная газета Miami Herald со ссылкой на полицию.

По данным издания, в полиции заявили, что причины стрельбы возле ресторана пока неизвестны, по предварительным данным, ранено не менее десяти человек, точное число пострадавших уточняется, передает РИА «Новости».

Между тем, начальник полиции Майами-Гарденс Дельма Ноэль-Пратт заявила, что за пределами ресторана снималось некое видео, сообщения о том, что происшествие произошло во время съемок клипа, появилось в соцсетях. Информацию о том, что были ранены рэпер Rob49 и  его телохранитель Montana полиция пока не подтвердила.

Ранее три человека погибли, еще один пострадал в результате стрельбы в городе Питтсбург американского штата Пенсильвания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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