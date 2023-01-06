Как создавать модные образы с трендовыми джинсами 2023 женщинам за 50: стильные фишки

Джинсы — одно из базовых изделий капсульного гардероба. Джинсы можно носить всем представительницам прекрасного пола: не только молодым девушкам, но также и тем, кому за 50 лет. Вдохновляемся идеями современных и элегантных образов.

Карго с блейзером

Джинсы карго с накладными карманами — хит текущего года. Отдавайте предпочтение однотонным штанам из денима насыщенного и глубокого синего цвета.

Чтобы освежить образ, используйте блейзер яркого оттенка: например, розового. Завершите лук черными балетками, сумочкой и футболкой.

Белые джинсы и пальто

С помощью одежды белого цвета можно создать элегантный образ дорогой женщины. Попробуйте сочетать белые джинсы прямого кроя с высокой посадкой и свитер с высоким воротом. В качестве верхней одежды используйте длинное пальто серо-коричневого оттенка. Если не получается подобрать ботинки точно в тон к пальто, тогда отдайте предпочтение универсальному варианту: черной обуви.

Джинсы и казаки

Если вам импонирует классика и если вы хотите создать молодежный и одновременно элегантный образ, тогда обязательно возьмите на вооружение данную идею. Речь идет о том, чтобы сочетать синие или голубые джинсы с отворотом и светло-коричневые сапоги-«казаки» (это остроносая обувь на небольшом тонком каблуке и широким голенищем). Дополните лук водолазкой или кофтой с V-образным вырезом и блейзером (или твидовым пиджаком).

Джинсы и свитер оверсайз

В этом году вновь входят в моду монохромные образы, поэтому вы смело можете создавать стильные образы из вещей одной цветовой гаммы. Например, гармонично сочетаются голубые джинсы и синий свитер оверсайз. Отдавайте предпочтение джинсам с высокой посадкой, частично заправьте в штаны свитер: тогда силуэт не получится бесформенным. Дополните лук элегантной обувью на каблуках.

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Пончо (накидка) и укороченные джинсы

Укороченные джинсы прямого кроя прекрасно смотрятся с классической рубашкой на пуговицах и отложным воротником. В данном случае рубашку не нужно заправлять в штаны: ее лучше носить навыпуск. Тогда у вас получится современный и одновременно элегантный образ. Дополните его пончо или накидкой. Необязательно верх должен быть однотонным. Например, освежить образ и сделать его более ярким поможет пончо или накидка с геометрическим принтом. Из обуви выбирайте не спортивные варианты (кеды или кроссовки), а что-то более элегантное. К примеру, классические туфли-лодочки или сапоги на каблуках в зависимости от погоды.

Укороченные джинсы и жакет

Достаточно традиционный микс, однако образ можно сделать самобытным, если использовать вещи ярких оттенков. Например, синие или голубые джинсы красиво смотрятся с красным жакетом и красными туфлями. Чтобы немного смягчить лук, под низ наденьте белую футболку. Вы также можете рассмотреть вариант жакета с принтом «гусиные лапки» в красно-белом цвете.

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Джинсы с разрезами и лоферы

Джинсы с разрезами в нижней части штанин визуально удлиняют ноги и помогают казаться стройнее. Их лучше всего сочетать с лоферами или балетками для создания стильного кэжуал-лука. Чтобы образ получился более неформальным, используйте вязаный жилет оверсайз в ярких насыщенных цветах (можно с рисунком).

Скинни и угги

Если захотите надеть облегающие джинсы скинни, тогда добавьте объема сверху за счет свитера оверсайз. Также в данном случае будет уместна длинная верхняя одежда: плащ, пальто или шуба. Из обуви на зимний сезон подойдут угги.

Скинни и высокие сапоги

Для создания изысканного и женственного образа включите в один наряд скинни, сапоги на каблуках до колен и стеганое длинное пальто. Отдавайте предпочтение вещам теплых пастельных оттенков (только джинсы пусть будут темными: синими или даже черными).