Очень короткие стрижки с челкой для женщин 55 лет и старше: лучший омолаживающий тренд 2023 года

Утверждение о том, что чем старше женщина, тем короче должны быть ее волосы, является верным. Короткие волосы легко укладываются в красивую прическу, за ними легко ухаживать, и они однозначно молодят. Поэтому, если вы предпочли красоту и молодость обратите на варианты коротких стрижек с челкой (этот элемент также является омолаживающим, поскольку моделирует форму лица и прикрывает морщинки на лбу), которые являются трендовыми в нынешнем сезоне.

Многослойная

Очень привлекательно и стильно выглядят короткие многослойные прически. Их преимуществом является то, что они подходят как для густых, так и для тонких волос. Визуально увеличивается объем, а слои создают очень оригинальную и стойкую форму, которая удерживается практически до следующей коррекции.

Асимметричная

Также не менее привлекательная прическа, которая поможет вам визуально сузить лицо. Отличный вариант для обладательниц круглой и квадратной формы лица, а также выигрышный вариант для тонких волос.

Стрижка смотрится очень стильно и креативно, она проста в укладке и однозначно является омолаживающей.

Пикси

Ступенчатые короткие стрижки очень практичны и красивы, они омолаживают и помогают создать очень эффектный и экстравагантный образ. На укладку вы потратите минимум времени, структура волос не имеет значения, длину челки выбирайте по своему усмотрению. Очень привлекательная прическа, которая не доставит вам хлопот, но при этом сделает ваш образ целостным и гармоничным.

С андеркатом

Очень креативно и экстравагантно смотрятся стрижки с андеркатом. Речь идет о коротких прическах с большей длиной на макушке и с челкой, а также ультракороткими волосами по бокам. Можно выбрить одну или две стороны либо три стороны вместе с затылочной зоной. Замечательной идеей будет сделать на выбритой зоне рисунок, так ваш образ стразу станет смелым и очень стильным.

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Для седых волос

Сегодня седина в тренде, и многие представительницы прекрасного пола старшего возраста дождались того, что ее не надо стесняться. Мало того, она выглядит просто потрясающе, особенно, если вы подберете правильную прическу.

Выбор коротких стрижек в данном случае безграничен, и вы можете выбрать одну из предложенных моделей (либо подобрать или придумать что-то свое).

Боб с боковым зачесом

Очень красивая и модная стрижка, которая молодит и создает хорошее настроение. Вы можете выбрать нужную вам длину (в том числе и челки) и быть уверенными в том, что выглядите просто потрясающе. Прическа универсальная, не требует длительной укладки, легка в уходе. Отличный вариант как для густых, так и для тонких волос. Вы также можете их немного завить или оставить прямыми (если они таковыми являются от природы).

Стрижка на густые волосы

Это может быть волнистый боб с ровным срезом, который продемонстрирует красоту ваших волос и однозначно омолодит. Седые волосы на такой прическе смотрятся очень привлекательно, как и шевелюра любого другого цвета. Вы можете оставить прическу с волосами по направлению их роста или зачесать их назад от лица (в том числе и челку). В любом случае это будет смотреться просто потрясающе.