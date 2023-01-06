Наиболее сократившиеся резервы международной валюты – это страны, которые испытали наибольшие экономические трудности

Согласно данным национальных центральных банков, в период с января по октябрь 2022 года наибольшее падение международных резервов произошло в Швейцарии. Она “потеряла” 226,6 миллиарда долларов в денежном выражении, выбыв из списка главных триллионеров. Ни одна страна не смогла увеличить свои резервы более чем на 10 миллиардов за этот период.

По подсчетам агентства, Китай занял второе место по сокращению резервов в денежном выражении в период с января по октябрь. За десять месяцев 2022 года он потерял 211,5 миллиарда. На третьем месте Япония, резервы которой сократились на 211,2 триллиона долларов. Центральный банк Сингапура потерял 135,6 млрд долларов в международных активах, а резервы Индии упали до 102,5 млрд.

Россия заняла шестое место в антирейтинге, потеряв в прошлом году 83,4 миллиарда долларов международных резервов. За ней следуют Гонконг (79,7 миллиарда долларов), Южная Корея (49,1 миллиарда долларов), Таиланд (44,1 миллиарда) и Великобритания (42,9 миллиарда).

За 10 месяцев 2022 года также Бразилия (36,7 млрд долларов или 25% “резервов”) и Израиль (24,4 млрд доларов), Германия (23,9 млрд долларов), Италия (20,8 млрд), Франция (19,2 млрд), США (18,7 млрд).

В процентном выражении наибольшее падение резервов произошло в Шри-Ланке и Пакистане (-46%) и (-43% соответственно). Активы Новой Зеландии потеряли 38%, в то время как в Монголии снижение составило 36%, а в Сингапуре – 32% соответственно. В Панаме падение составило 31%. Резервы Чили сократились на 26%, в то время как резервы Греции, Маврикия, Чехии и Чешской Республики снизились на 26%.

Швейцария была лидером в “денежном” антирейтинге. Она потеряла 20% своего резерва, а Китай и Япония – 6% и 15% соответственно. За последние десять месяцев валютные резервы РФ сократились на 13%.

Только 15 стран смогли увеличить свои резервы в 2022 году. Значительно пополнить их смогли Саудовская Аравия, Турция, Катар, Катар, Катар и ЮАР.